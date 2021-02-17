ПСБ и ГК «Строим Вместе» запустили в Удмуртии ипотеку 0,5% по госпрограмме

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Промсвязьбанк (ПСБ) и Группа компаний «Строим Вместе» запустили специальное предложение для жителей Удмуртской Республики по ипотеке со ставкой 0,5% годовых в рублях в первый год обслуживания кредита в рамках «Госпрограммы 2020».

За счет льготной ставки для клиентов существенно снизится размер ежемесячного платежа. Через 12 месяцев процентная ставка по программе составит 5,85% годовых в рублях.

– К нашей госпрограмме 2020, которую успешно реализуют крупнейшие игроки рынка недвижимости, присоединился еще один региональный партнер. Это позволит жителям Удмуртии решить жилищный вопрос на еще более комфортных для личного и семейного бюджета условиях. Ставка 0,5% в первый год беспрецедентна и позволит снизить финансовую нагрузку. Также мы уменьшили размер первоначального взноса с 20% до 15%, – прокомментировал Игорь Кудрявцев, региональный директор Операционного офиса «Ижевский» ПСБ.

– ПСБ гибко подходит к каждому покупателю и всегда предлагает выгодные ипотечные продукты для клиентов. Мы поддержали инициативу банка, и нам очень важно совместно повышать доступность жилья в регионе, – сказал Дмитрий Шулятьев, коммерческий директор ООО Специализированный Застройщик «Строим Вместе».

Процентная ставка 0,5% годовых в рублях по программе "Госпрограмма 2020" действует первые 12 месяцев с даты предоставления кредита, на оставшийся срок кредитования - 5,85% годовых в рублях по программе "Госпрограмма 2020" при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. +1% — при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика, а также страхования имущества в соответствии с требованиями Банка. Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей - для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей - для объектов, расположенных в остальных субъектах. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Первоначальный взнос – от 15 до 80%.

Застройщик – ООО Специализированный застройщик «Строим Вместе». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

Процентная ставка 5,85% годовых в рублях применяется до 01.07.2021 г по программе "Госпрограмма 2020" предоставляется при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. Надбавка к процентной ставке 1 п.п. при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика, а также страхование имущества в соответствии с требованиями Банка. Минимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей - для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей - для объектов, расположенных в остальных субъектах. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Первоначальный взнос – от 15 до 80%. Срок действия программы "Госпрограмма 2020": с 17 апреля 2020 по 1 июля 2021 (включительно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заемщикам вы можете узнать на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 88003337890 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014г. Реклама