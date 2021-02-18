Двухлетнего малыша спасли во время пожара в Удмуртии

На улице Короленко в Глазове шел дым из окон первого этажа. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

В Глазове пожарные спасли четырех человек из огня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

16 февраля в 13:08 очевидцы рассказали, что на улице Короленко из окон первого этажа идет дым. Когда пожарные приехали на место происшествия, пеленой уже заволокло подъезд. Поэтому путь к спасению был отрезан.

Пожарные одели на четырех жильцов спасательные устройства и вывели их через лестничную клетку. Среди них был двухлетний ребенок. Пожарная автолестница при этом не понадобилась.

Через шесть минут с момента поступления сообщения огонь ликвидировали. Причины происшествия устанавливаются. Всего в тушении были задействованы девять единиц техники и 31 человек.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Осужденный экс-глава Удмуртии Александр Соловьев попал в реанимацию

На месте, где перевернулся бензовоз в Удмуртии, провели исследования почвы

В февральские и мартовские праздничные дни пустят дополнительные поезда между Ижевском и Москвой