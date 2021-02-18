Двухлетнего малыша спасли во время пожара в Удмуртии

На улице Короленко в Глазове шел дым из окон первого этажа. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
В Глазове пожарные спасли четырех человек из огня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.
16 февраля в 13:08 очевидцы рассказали, что на улице Короленко из окон первого этажа идет дым. Когда пожарные приехали на место происшествия, пеленой уже заволокло подъезд. Поэтому путь к спасению был отрезан.
Пожарные одели на четырех жильцов спасательные устройства и вывели их через лестничную клетку. Среди них был двухлетний ребенок. Пожарная автолестница при этом не понадобилась.
Через шесть минут с момента поступления сообщения огонь ликвидировали. Причины происшествия устанавливаются. Всего в тушении были задействованы девять единиц техники и 31 человек.
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