Пара из Удмуртии приобрела ребенка из Ярославля по объявлению

Сейчас ребенок живет с биологическим отцом. Фото: Pixabay

Жительница Ярославля отдала по объявлению своего ребенка супругам из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

По версии следствия, в апреле 2014 года жительница Ярославля узнала о своей беременности. Она не хотела воспитывать ребенка. Поэтому обвиняемая разместила в интернете объявление, что готова отдать малыша сразу после его рождения. На объявление откликнулась супружеская пара из Удмуртии. Ребенка увезли сразу после рождения.

Со временем о ситуации узнал биологический отец. В июне 2020 он приехал в Ижевск, забрал малыша и сообщил об этом в правоохранительные органы.

Заместитель прокурора Ярославской области уже утвердил обвинительное заключение по делу. 35-летнюю жительницу Ярославля, 36-летнего мужчину из Удмуртии и его 31-летнюю жену обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (совершение безвозмездной сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии). Дальше дело будет рассматривать суд.

Ребенок сейчас живет с отцом. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

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