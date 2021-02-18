Еще 92 новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Вакцину от COVID-19 поставили 19 183 жителей республики Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразилось еще 92 человека. Об этом сообщает оперштаб региона. Среди них 8 детей и 19 пенсионеров.

96 пациентов выздоровели и были выписаны. За прошедшие сутки не зафиксировано ни одного летального случая.

Вакцину от COVID-19 поставили 19 183 жителей республики.

По данным на 18 февраля в республике коронавирусом за все время пандемии заболело 27 379 человек. 24 000 пациентов смогли победить болезнь и вылечились. А 358 случаев закончились летальным исходом.

За минувшие сутки в лабораториях Удмуртии проведено 2 180 тестов на коронавирусную инфекцию. А всего уже сделали 859 639 исследований.

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