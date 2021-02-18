Впервые в Удмуртии студент колледжа вошел в команду для участия на мировых соревнованиях WorldSkills в Шанхае

Студент «Ижевского промышленного-экономического колледжа» Максим Соковнин Фото: пресс-служба министерства образования Удмуртии

В конце 2020 года студент «Ижевского промышленного-экономического колледжа» Максим Соковнин стал призёром финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в номинации «Веб-дизайн и разработка». Благодаря этому он стал первым в Удмуртии с 2015 года студентом СПО, который попал в расширенный состав национальной сборной для участия в соревнованиях Worldskills Russia. Сейчас его ждет годовая подготовка, а затем участие в мировых стартах, которые пройдут в Санкт-Петербурге и Шанхае. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртии.

- Для меня WorldSkills – это закрепление изученных навыков. Это место, где можно определить свою конкурентоспособность в конкретной профессиональной области, – делится впечатлениями герой.

Максим начал заниматься веб-разработкой в своем колледже еще в 2017 году. Вскоре увлечение принесло свои плоды. Студент принял участие во множестве олимпиад и конкурсов. И за три года разработал более 50 проектов с использованием веб-технологий.

Молодой человек говорит, что добиться таких успехов он смог благодаря помощи и поддержке руководителя колледжа Хазрета Муссаева. Ведь именно он в 2016 году запустил на базе учебного заведения Центры компетенций по направлениям «Веб-дизайн и разработка» и «Сетевое и системное администрирование».

Также у Максима были наставники – Анна Камашева и Вениамин Жуйков, которые также вложили немалый вклад в победу студента на всероссийских соревнованиях.

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