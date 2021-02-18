Школьников-изобретателей из Ижевска показали на «Первом канале»

Их робот умеет раскрашивать стены и заборы

Накануне вечером, 17 февраля, в сюжете новостей (0+) на «Первом канале» вся страна увидела изобретение школьников из Ижевска. Их робот умеет раскрашивать стены и заборы баллончиком, и может работать электронным маляром. Ребята надеются, что в будущем он сможет рисовать картины.

Также в сюжет о одаренных детях и подростках попал еще один старшеклассник из Удмуртии. Мальчик разработал приложение для железнодорожного вокзала, которое упростит навигацию на этом объекте. С помощью программы уже можно посетить виртуальную экскурсию по вокзалу Ижевска.

В сюжете рассказывали не только о школьниках из Удмуртии, но и о ребятах из Оренбурга, Вологды, Владивостока. Дети создают трехмерные модели зданий, роботов, макеты социальных объектов, а также занимаются в театральной студии.

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