В Индустриальном районе Ижевска начнется строительство школы на 825 мест

Уже в мае откроют детский сад на 116 мест, который был достроен в 2020 году Фото: pixabay.com

19 февраля состоялось расширенное заседание коллегии Администрации Индустриального района города Ижевска. Там обсуждались итоги 2020 года и планы на 2021 год. Так, глава столицы Удмуртии заявил, что в этом году в районе появятся два новых образовательных учреждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- К концу марта будет готова проектно-сметная документация по достройке Детской школы искусств №3, и уже летом мы планируем приступить к работам. Также в 2021 году запланировано начало строительства школы на 825 мест. После определения источника финансирования мы будем готовы приступить к началу постройки, - говорит Олег Бекмеметьев.

Кроме того, в Индустриальном районе в 2021 году планируют отремонтировать проезжую часть по улице Совхозной и переулку Спартаковский, там же сделают новые тротуары. Благоустроят три двора и продолжится создание проекта благоустройства парка «Березовая роща».

А еще уже в мае откроют детский сад на 116 мест, который был достроен в 2020 году.

Так, в прошлом году в Индустриальном районе введено более 23 тыс кв. м жилья в секторе индивидуальной застройки и СНТ. Построено амбулаторно-поликлиническое учреждение по ул. Совхозная, 3А. Заменено 9,6 км тепловых сетей, более 2 км сетей водоснабжения. Газ получили 76 объектов района.

Отремонтировано 4 участка дорог и 3 тротуара. Благоустроенно 8 дворов.

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