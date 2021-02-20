Еще 93 человека заразились коронавирусом в Удмуртии

Вакцину от коронавируса поставили 21 838 жителей республики Фото: pixabay.com

В Удмуртии коронавирусом заразились 93 человека. Об этом сообщает оперштаб региона.

В числе заболевших 9 детей и 20 пенсионеров. 95 пациентов вылечились и были выписаны.

Вакцину от коронавируса поставили 21 838 жителей республики.

Всего на 20 февраля в Удмуртии зарегистрировано 27 566 случаев заболевания COVID-19 среди населения. Из них вылечились 24 188 человек, а 359 пациентов, к сожалению, скончались.

За все время пандемии в лабораториях региона уже проведено 864 448 исследований на коронавирусную инфекцию. Только за минувшие сутки сделали 2 907 тестов.

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