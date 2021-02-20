Трактор, индюшки, морковки: дизайнеры разработали фирменный стиль для Года села в Удмуртии

Фото: Центр территориального развития Удмуртии

2021 год в Удмуртии объявлен Годом села. Из бюджета республики будут выделятся дополнительные средства на развитие сельских территорий. Кроме этого, в регионе пройдут различные культурно-массовые мероприятия в рамках этой тематики.

Специально для этого дизайнеры Центра территориального развития Удмуртии разработали фирменный стиль Года села.

Фото: Центр территориального развития Удмуртии

Цветовая гамма дизайна красно-желто-зеленая. За основу фирменного стиля взяты образы, которые обычно ассоциируются с сельской жизнью: трактор, мельница, кролики и индюшки, плодоовощные и зерновые культуры, а также медовые соты. Также в стиле есть традиционный орнаментальный источник - симметрично отражающиеся и повторяющиеся узоры, в которые вплетены удмуртские символы. Логотипом стал деревенский дом, внутри которого находится колосок.

Фото: Центр территориального развития Удмуртии

В таком дизайне будут оформляется все публичные мероприятия, которые пройдут в рамках Года села в Удмуртии.

Уже готовы фирменные стикеры, одежда, блокноты, сумки, баннеры и грамоты.

Фото: Центр территориального развития Удмуртии

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