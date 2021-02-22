Фура и «легковушка» столкнулись в Удмуртии

Пострадавшую деблокировали из машины Фото: "Инстаграм"-аккаунт Поисково спасательной службы Удмуртии

Сегодня, 22 февраля, на дороге Воткинск-Пермь столкнулись легковой и грузовой автомобили. Об этом сообщили в «Инстаграм»-аккаунте Поисково-спасательной службы Удмуртии.

Последствия ДТП ликвидировали спасатели из поисково-спасательного отряда и личный состав пожарного поста Воткинска. Они отключили аккумулятор «легковушки» и деблокировали пострадавшую из машины.

Сейчас устанавливают причины аварии.

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