Карта распространения коронавируса на 22 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как коронавирус распространился по Удмуртии Фото: pixabay.com

На сегодня, 22 февраля, в Удмуртии зарегистрировали еще 97 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело меньше – 93 человека.

С начала пандемии в республике выявили всего 27 757 случаев коронавирусной инфекции. 24 377 пациентов поправились, 359 человек скончались.

Статистика по городам и районам:

Ижевск - 13 346

Воткинск - 1 225

Глазов - 1 405

Можга - 1 159

Сарапул - 1010

Завьяловский район - 1 602

Алнашский район - 586

Балезинский район - 430

Вавожский район - 265

Воткинский район - 319

Глазовский район - 231

Граховский район - 182

Дебесский район - 225

Игринский район - 545

Камбарский район - 226

Каракулинский район - 206

Кезский район - 282

Кизнерский район - 313

Киясовский район - 193

Красногорский район - 299

Малопургинский район - 412

Можгинский район - 278

Сарапульский район - 300

Селтинский район - 257

Сюмсинский район - 206

Увинский район - 712

Шарканский район - 421

Юкаменский район - 233

Якшур-Бодьинский район - 387

Ярский район - 232

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