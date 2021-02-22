Карта распространения коронавируса на 22 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как коронавирус распространился по Удмуртии
Фото: pixabay.com
На сегодня, 22 февраля, в Удмуртии зарегистрировали еще 97 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело меньше – 93 человека.
С начала пандемии в республике выявили всего 27 757 случаев коронавирусной инфекции. 24 377 пациентов поправились, 359 человек скончались.
Статистика по городам и районам:
Ижевск - 13 346
Воткинск - 1 225
Глазов - 1 405
Можга - 1 159
Сарапул - 1010
Завьяловский район - 1 602
Алнашский район - 586
Балезинский район - 430
Вавожский район - 265
Воткинский район - 319
Глазовский район - 231
Граховский район - 182
Дебесский район - 225
Игринский район - 545
Камбарский район - 226
Каракулинский район - 206
Кезский район - 282
Кизнерский район - 313
Киясовский район - 193
Красногорский район - 299
Малопургинский район - 412
Можгинский район - 278
Сарапульский район - 300
Селтинский район - 257
Сюмсинский район - 206
Увинский район - 712
Шарканский район - 421
Юкаменский район - 233
Якшур-Бодьинский район - 387
Ярский район - 232
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