Ижевчанин стал участником съемок шоу «Бородина против Бузовой»

Для ижевчанина это был первый опыт участия в съемках. Фото: Личный архив

Ижевчанина Влада Уразманова пригласили на съемки в передаче «Бородина против Бузовой» (16+) на телеканале ТНТ. Об этом он написал на свой странице в соцсетях.

Выпуск программы был посвящен домашнему насилию и его пригласили на передачу в качестве специалиста по личной безопасности. Для ижевчанина это был первый опыт участия в съемках.

Запись программы состоялась 20 февраля. Четыре часа ушло на подготовку, еще четыре часа длились сами съемки. За это время Влад успел познакомиться с телеведущей Ольгой Бузовой.

— Ольга очень приятная девушка, на съёмочной площадке выкладывается на все 100%. Абсолютно без короны на голове, приятно общаться. Очень порадовало ее искреннее желание помочь женщинам, которые попали в трудную ситуацию. Очень позитивный и искренний человек, — отмечает ижевчанин.

Мужчине запомнился момент, когда Ольга Бузова «набросилась» на гостью, которая оправдывала поведение абьюзеров. Телеведущая сказала, что не позволит в своей студии оправдывать людей, которые поднимают руку на женщин.

Шоу «Бородина против Бузовой» выходит на телеканале ТНТ с понедельника по пятницу в 10:00. Передача должна выйти в эфир 24 — 25 февраля.