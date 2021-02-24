Мужчина, убивший свою мать в Ижевске, предстанет перед судом

Мужчина ударил мать ножом в голову Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Ижевске будут судить 26-летнего мужчину, который убил свою 61-летнюю мать. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Следствие установило, что в ночь с 6 на 7 декабря мать молодого человека поссорилась с девушкой обвиняемого. Тот взял кухонный нож и ударил ее в голову. Женщина скончалась на месте. Накануне мужчина употреблял спиртное и наркотики.

Обвиняемый был заключен под стражу. Мужчина признал свою вину и раскаялся. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в суд.

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