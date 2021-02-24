13 животных вызволили из квартиры с 50 кошками в Ижевске

Удалось забрать 13 кошек. Судьба остальных неизвестна. Фото: Альянс защитников животных

Зоозащитники забрали из квартиры с 50 кошками https://www.izh.kp.ru/daily/27241/4369599/ 13 животных. Об этом порталу IZHLIFE (18+) рассказала Оксана Берестова, учредитель ижевского отделения «Альянса защиты животных». .

21 февраля зоозащитники вместе с участковым и родственниками женщины пытались вскрыть дверь квартиры. Хозяйка начала кричать, что ее хотят убить. Женщина вызвала «скорую». Через какое-то время участковый попал в дом, но осмотреть всю квартиру ему не дали. Он увидел 13 кошек.

На следующий день животных забрали.

- Участковый передавал нам кошек по одной. Сейчас мы их пристроили на хорошую передержку, с которой мы уже работали. Разглашать местонахождение кошек не будем: женщина собирается их возвращать любой ценой. К ним приедут ветеринары, сделают освидетельствование. У них есть залысины (но лишая вроде бы нет), кошки худые, животы надутые, уши грязные, - рассказала Оксана Берестова порталу IZHLIFE.

Двух котов женщина отдавать не стала. Остается неизвестной судьба собаки: соседи рассказывали, что из-за двери доносился лай, но во время спасения животных ее в квартире никто не видел и не слышал. Неизвестна и судьба остальных кошек: на видео их было явно больше, чем 13.

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