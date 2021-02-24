Директора юридической фирмы в Удмуртии обвиняют в мошенничестве и распространении порнографии

Дело будет рассматривать Воткинский районный суд Фото: Диля Ахмадишина

36-летнего директора юридической фирмы в Воткинске обвиняют в распространении порнографических материалов и мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Обвинение считает, что в 2016 и 2019 годах мужчина заключал договоры на оказание юридических услуг, но не собирался выполнять свои обязательства. Восемь жителей Шарканского и Воткинского районов заплатили ему деньги. Ущерб составил более 300 тысяч рублей. Директор фирмы выдавал им незаверенные копии договоров и квитанций, которые в судах не принимают в качестве доказательств.

Директора фирмы подозревают также в распространении порнографических материалов. Он хотел отомстить бывшей сожительнице, и выложил в интернет ее интимные фотографии и видео.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 242, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (изготовление в целях распространения и распространение порнографических материалов, в том числе в сети Интернет). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Воткинский районный суд.

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