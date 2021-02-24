Оружейник Юрий Александров скончался в Ижевске

Фото: /www.facebook.com/mikhail.dragunov.7

Скончался ижевский оружейник Юрий Александров. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Михаил Драгунов, сын легендарного оружейника Евгения Драгунова.

- Покойтесь с миром, Юрий Константинович, Вы много сделали в этой жизни и прожили её достойно, - отметил Михаил Драгунов.

Позже он рассказал в своем посте, что Юрий Александров участвовал в разработке снайперской винтовки Драгунова. Его вклад в создание оружия отметили орденом Трудового Красного Знамени.

Юрия Александрова не стало 22 февраля. Прощание состоится 25 февраля с 14:00 до 15:00 по адресу Ижевск, Гольянский пос. 8/1.

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