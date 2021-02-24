11 жителям Удмуртии могут ампутировать пальцы из-за обморожений

Врачи говорят о рекорде по жалобам на обморожения за последние 15 лет Фото: Константин ИВШИН

За выходные в приемный покой 1 РКБ поступили 27 человек с обморожениями. Об этом журналистам рассказал Алексей Микличев, заведующий ожоговым отделением 1 РКБ.

11 человек госпитализировали. Практически все были в состоянии алкогольного опьянения. Такого количества людей с обморожениями в 1 РКБ не было уже лет 15.

- Это больные с тяжелой холодовой травмой, которым, вероятно, потребуется ампутация - пальцы рук, пальцы ног. Этиология травм разная - стоит сказать, что это в основном люди трудоспособного возраста, - отметил Алексей Микличев.

В основном в больницу обращалась молодежь. В частности, в больницу обратилась девушка, которая обморозила обе ноги: она была в чулках. От госпитализации отказалась из-за ребенка. Один мужчина в калошах упал в яму и пролежал несколько часов, пока его не заметил дальнобойщик. Алексей Микличев посоветовал жителям Удмуртии одеваться теплее.

На этой неделе ожидается потепление. Но в ночь с 24 на 25 февраля будут сильные морозы.

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