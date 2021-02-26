Для граждан Удмуртии могут ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних

Для госдумы тема, связанная с защитой прав несовершеннолетних, является очень важной Фото: pixabay.com

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних. Об этом сообщает RT на русском ссылаясь на слова члена комитета госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева.

В сообщении говорится, что для госдумы тема, связанная с защитой прав несовершеннолетних, является очень важной. Поэтому такая инициатива общественного активиста будет рассмотрена.

- На самом деле, конечно, надо обратить внимание на эту тематику, потому что есть действительно такие факты. С учетом того, что об этом говорит общественный активист, соответственно, у него, наверное, есть определенные данные, и, конечно, это необходимо обсудить, - подчеркнул Шхагошев.

Однако сначала эту проблему нужно изучить с точки зрения правоохранительных органов, как часто действительно в МВД поступают такие обращения и является ли эта проблема повсеместной.

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