Дети малообеспеченных семей из Удмуртии смогут получить целевое пособие для оплаты спортивных секций

Рассматривается законопроект о получении гражданами налогового вычета на занятия спортом Фото: pixabay.com

Госдума рассматривает предложение о введении целевого пособия для оплаты спортивных секций детям из малообеспеченных семей. Об этом RT на русском рассказала член комитета госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

- Что же касается непосредственно воплощения для малоимущих семей - почему нет? Мне кажется, это было бы здорово. Но вместе с тем, если правительство предлагает для всех открыть спорт, то есть предполагается, что граждане будут заключать договоры на посещение спортзалов для себя, а ко второму чтению планируется ввести для детей тоже, потому что такой вопрос на пленарном заседании прозвучал, наверное, это решит проблему, но только для работающих родителей, - отметила депутат.

Кроме того, она отметила, что уже сейчас рассматривается законопроект о получении гражданами налогового вычета на занятия спортом в стране. Такое предложение внесло правительство России.

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