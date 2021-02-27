Автобус с пассажирами въехал в световую опору

Водитель не справился с управлением и врезался в световую опору Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Сегодня утром, около 8 утра, пассажирский автобус врезался в световую опору. ДТП произошло на перекрестке Удмуртской и Буммашевской улиц, напротив дома №1 по ул. Буммашевская

Фотографиями и комментариями о произошедшем очевидцы поделились в социальных сетях.

– Я сидела за водителем, поэтому обошлось без травм. Сразу выбежала из автобуса. Но заметила, что у некоторых был разбит нос, – поделилась девушка, находящаяся в автобусе.

По предварительным данным, в автобусе было 30 человек, из них четверо пострадали Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Сейчас на месте работает Госавтоинспекция. Причины произошедшего устанавливаются. Все пассажиры живы, но четверо получили травмы: мужчины 1977 и 1976 годов рождения, женщина 1959 г.р. и 18-летняя девушка. Всего в автобусе находилось 30 человек.

– Водитель рейсового автобуса, двигаясь со стороны ул. Дзержинского, на перекрестке ул. Удмуртская и ул. Буммашевская, по предварительным данным, при совершении левого поворота не справился с управлением и совершил наезд на световую опору, – сообщает Александр Мельников, начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии.

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