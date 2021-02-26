45 нарушений со стороны водителей междугородних автобусов зафиксировали в Удмуртии

Проверки технического состояния автобусов проводятся регулярно Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Более 350 автобусов, следующих в международном, межрегиональном и междугородном направлениях, проверила Госавтоинспекция Удмуртии, об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

В результате проверок в отношении водителей было возбуждено 45 административных дел. К ответственности пришлось привлечь восемь должностных и два юридических лица.

Среди самых частых нарушений оказались несоблюдение требований предрейсового медицинского осмотра и контроля технического состояния транспортных средств. Кроме того, часть автобусов оказались неисправными, а значит, могли представлять опасность как для пассажиров, так и для других участников дорожного движения.

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