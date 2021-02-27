На 9 участках дорог Удмуртии установят новые камеры фиксации нарушений

На 9 участках дорог Удмуртии установят камеры Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Новые камеры фотовидеофиксации появятся на 9 участках автодорог. Часть из них установят в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Удмуртии.

На ижевских дорогах камеры появятся на пересечении улиц Кирова-Песочная, Михаила Петрова, от д. 26 до д. 34, на пересечении ул. Орджоникидзе – 40 лет Победы – Камбарская, на пересечении ул. Карла Либкнехта – Максима Горького.

Межрайонные дороги также оборудуют новой техникой для фиксации нарушений. Камеры появятся на следующих участках: пересечение Завьялово – Гольяны с (Завьялово-Гольяны) – (Ижевск – Аэропорт), Игра – Глазов, Игра – Селты – Сюмси – граница Кировской области км 5, Можга – Вавож км 4+400 – км 4+900, Ува – Селты км 5.

Установить камеры планируют до конца июля 2021 года. Список участков будет пополняться. На 14 автодорогах установят также освещение, 5 из этих объектов будут электрифицированы.

— Мы стараемся подходить к вопросу комплексно. Учитываем предложения общественных организаций, голосование на сайтах МО, публичные слушания, опросы в социальных сетях, — поясняет министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев.

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