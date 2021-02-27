Александр Храмцовский возглавил УМВД по Ижевску

Назначен новый начальник УМВД по Ижевску, Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

На пост начальника УМВД России по Ижевску назначен Александр Храмцовский. Соответствующий приказ от 20 февраля подписал министр внутренних дел по Удмуртии Алексей Попов.

Напомним, с января 2019 года этот пост занимал Фато Мгои.

СПРАВКА:

Александр Владимирович Храмцовский. Родился 13 апреля 1980 года в Ижевске. Окончил Нижнетагильскую среднюю школу милиции МВД России и Ижевский филиал Нижегородской академии МВД России. Служил в отделе уголовного розыска, в ОРЧ № 2. Занимал должности заместителя начальника ОРЧ № 2, заместителя начальника отдела милиции №4, начальник ОП № 1 УМВД России по г. Ижевску, начальником межмуниципального отдела МВД России «Сарапульский», заместителем начальника УМВД России по г. Ижевску.

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