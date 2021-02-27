Более 26 тыс. привитых и 32 заболевших пожилых: последние новости коронавируса на 26 февраля 2021 года

Главные новости коронавируса в стране и регионе за последние сутки
Фото: Амир Закиров
На сегодняшний день в Удмуртии зарегистрировали ещё 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 91 человек выздоровел.
Карту распространения можно посмотреть здесь.
Среди заболевших трое детей до 14 лет и 32 человека старше 65.
За последние сутки лаборатории провели 2 224 тестов.
Вакцинировались 26 064 жителей Удмуртии. Из них 5 867 получили второй компонент.
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