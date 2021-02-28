Елизавета Туктамышева третья после короткой программы

Третье место после короткой программы фото: Сергей Грачев

27 февраля в Москве стартовал финал Кубка России по фигурному.Турнир станет заключительным этапом отбора российских спортсменов на чемпионат мира в Стокгольм — единственный крупный международный старт сезона, предолимпийское и юбилейное (110-е) первенство.

Накануне фигуристки исполнили короткую программу. Елизавета Туктамышева прыгнула каскад тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип. А при исполнении тройного акселя допустила небольшую помарку на приземлении.

В итоге, за свой прокат Елизавета получила 77,74 балла и заняла третье место.

Возглавили турнирную таблице Камила Валиева (88,71 балла) и Дарья Усачева – вторая (79,12).

С произвольной программой девушки выступят сегодня в в 17.50 мск.

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