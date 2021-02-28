В Ижевске прошел первый фестиваль по танцам на колясках

Первый фестиваль танцев на колясках в Удмуртии фото: Instagram РДНТ

В пятницу, 26 февраля, в Республиканском доме народного творчества в Ижевске прошел первый республиканский фестиваль-конкурс по танцам на колясках «Кубок Удмуртии».

В конкурсной программе выступили 32 танцора – представители Балезинского, Завьяловского района, городов Ижевска и Можги. Участники – не только танцоры с нарушениями опорно-двигательного аппарата разных возрастов, но и танцоры, которые являются их партнерами или участниками танцевальной группы.

Победители и призёры в каждом классе и виде программы Кубка Удмуртии награждены дипломами и медалями.

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