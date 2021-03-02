Военно-морские классы откроют в школе №100 в Ижевске

Дети будут заниматься морским делом Фото: Архив КП

В школе №100 планируют открыть военно-морские кадетские классы. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Вопрос обсудили на встрече с инициативной группой детского морского центра «Дельфин». Сотрудники центра обращались к властям с просьбой восстановить инфраструктуру для занятий морским делом.

Ученики школы №100 будут проходить подготовку на базе центра «Дельфин». Сейчас у центра есть шесть шлюпок, катер «Беркут» и лодочный мотор, такелаж, два швертбота.

- Военно-морское направление, которое откроется в школе № 100, будет востребовано юными горожанами, увлеченными морским делом. Ребята, пришедшие заниматься в кадетские классы, будут вовлечены и в военно-патриотическую работу, спортивную и морскую подготовку. Такой комплексный подход сегодня устраивает и муниципалитет, и инициативную группу морского центра «Дельфин», - цитирует пресс-служба главу Ижевска Олега Бекмеметьева.

Инициативная группа предложила дать школе имя Валентина Старикова, уроженца Сарапула, вице-адмирала, подводника, Героя Советского Союза.

Детский морской центр «Дельфин» ведет свою историю с 1970-х годов, когда при школе №60 открылся кружок юных моряков. Свое название он получил в 2001 году. В 2012 году центр передали в управление спортом из структуры образования. Сейчас его хотят сделать межведомственным учреждением.

Напомним, ранее стало известно о планах открыть парусную школу на берегу пруда.

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