Серия краж из гаражей произошла в одном из городов Удмуртии

Мужчина воровал из гаражей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Полицейские задержали подозреваемого в серии краж из гаражей в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Подозреваемому 23 года, он нигде не работает. Установлено, что он приезжал по ночам на неохраняемые гаражные кооперативы, взламывал запоры и похищал электроинструменты, запчасти и другое имущество. Из одного гаража мужчина похитил резиновую лодку. Все вещи он продавал через Интернет, украденное хранил в своем гараже. Ущерб оценили в 600 тысяч рублей.

Полицейские установили причастность мужчины к трем кражам, которые произошли в феврале этого года. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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