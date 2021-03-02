Уроженца Ижевска назначили и.о. вице-губернатора Севастополя

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Уроженца Ижевска Николая Гордюшина назначили и.о. вице-губернатора Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Губернатор Михаил Развожаев сообщил об этом во время заседания правительства 1 марта.

— Хочу представить вам Николая Валерьевича Гордюшина. Сегодня подписал документ о его назначении на должность исполняющего обязанности заместителя губернатора города Севастополя. Он будет курировать Департамент архитектуры и градостроительства, а также Севнаследие. Николай Валерьевич будет заниматься всеми вопросами, непосредственно связанными с градостроительной деятельностью, защитой памятников. У нас накопилось достаточно большое количество вопросов, которые необходимо профессионально решать. У Николая Валерьевича большой опыт работы архитектором, реализация сложных проектов в Москве, — цитирует пресс-служба Михаила Развожаева.

Справка:

Николай Гордюшин родился в Ижевске 3 июня 1980. В 1996 окончил архитектурную гимназию, в 2001 году — ИжГТУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

В 2003 году начал работать архитектором в Москве в Проектно-строительной организации ООО «СТС Конструктор». В 2005 — 2007 году работал в «Проектстройцентре», в 2007 — 2013 главным архитектором проекта, руководителем мастерской архитектурного бюро SPeeCH (спич). В 2013 — 2018 году был основателем и главным архитектором ООО ТПО «ПРАЙД», потом — индивидуальным предпринимателем.

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