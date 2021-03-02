Карта распространения коронавируса на на 2 марта 2021 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

76 человек заболели 2 марта
Фото: Амир Закиров
76 случаев коронавируса выявили в Ижевске 2 марта. 89 пациентов выздоровели, двое скончались.
Всего в Удмуртии за весь период выявили 28 447 случаев болезни. 25 110 человек справились с болезнью, 364 скончались.
Рассказываем о статистике по городам и районам:
Ижевск - 13 656
Воткинск - 1 255
Глазов - 1 450
Можга - 1 167
Сарапул - 1 026
Завьяловский район - 1 675
Алнашский район - 589
Балезинский район - 438
Вавожский район - 270
Воткинский район - 322
Глазовский район - 249
Граховский район - 184
Дебесский район - 225
Игринский район - 564
Камбарский район - 238
Каракулинский район - 206
Кезский район - 287
Кизнерский район - 317
Киясовский район - 198
Красногорский район - 305
Малопургинский район - 441
Можгинский район - 281
Сарапульский район - 311
Селтинский район - 259
Сюмсинский район - 206
Увинский район - 723
Шарканский район - 435
Юкаменский район - 236
Якшур-Бодьинский район - 420
Ярский район - 244
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