Карта распространения коронавируса на на 2 марта 2021 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

76 человек заболели 2 марта Фото: Амир Закиров

76 случаев коронавируса выявили в Ижевске 2 марта. 89 пациентов выздоровели, двое скончались.

Всего в Удмуртии за весь период выявили 28 447 случаев болезни. 25 110 человек справились с болезнью, 364 скончались.

Рассказываем о статистике по городам и районам:

Ижевск - 13 656

Воткинск - 1 255

Глазов - 1 450

Можга - 1 167

Сарапул - 1 026

Завьяловский район - 1 675

Алнашский район - 589

Балезинский район - 438

Вавожский район - 270

Воткинский район - 322

Глазовский район - 249

Граховский район - 184

Дебесский район - 225

Игринский район - 564

Камбарский район - 238

Каракулинский район - 206

Кезский район - 287

Кизнерский район - 317

Киясовский район - 198

Красногорский район - 305

Малопургинский район - 441

Можгинский район - 281

Сарапульский район - 311

Селтинский район - 259

Сюмсинский район - 206

Увинский район - 723

Шарканский район - 435

Юкаменский район - 236

Якшур-Бодьинский район - 420

Ярский район - 244

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