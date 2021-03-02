Житель Казани приехал в Ижевск с поддельными купюрами

Обвиняемый сделал пять фальшивых купюр по 5000 Фото: Ирина БУРЦЕВА

Обвинительное заключение утвердили в отношении фальшивомонетчика из Казани, который орудовал в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Обвиняемый приехал в город в ноябре 2020 с пятью поддельными купюрами по 5000 рублей. Он покупал различную мелочь, расплачивался поддельными деньгами и получал сдачу настоящими.

Прокуратура Индустриального района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины. Его обвиняют по ч.1 ст.186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации). Уголовное дело направлено в суд.

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