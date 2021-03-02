«Хочу, чтобы моя жена тоже стала звездой»: интернациональная пара из Ижевска снялась в «Модном приговоре»

Фото: Предоставлено героем публикации

Удмуртский студент-африканец Эбрима Мбенга и его жена Ксения Гиль стали участниками последнего выпуска телешоу «Модный приговор» (6+). Программу показали на Первом канале 2 марта, в день рождения кутюрье Вячеслава Зайцева. Пара рассказала «Комсомолке» о новых звездных друзьях и закулисье передачи.

Заявку писали два года назад

На звонок пара отвечает вместе. Эбрима спрашивает жену, что рассказывать. Поэтому инициативу берет Ксения. Оказывается, заявку на передачу отправляли еще два года назад, но без ответа. Однако нашлась знакомая из Москвы, которая лично редакторам программы рассказала историю пары. Эбрима приехал в Удмуртию 4 года назад. С будущей женой познакомились в парке: девушка показывала достопримечательности Ижевска, учила иностранца русскому. Год Ксения скрывала молодого человека, но в итоге он сам нашел её маму и написал в социальных сетях: «Привет, мама, я друг вашей дочери». Сейчас семья растит трехлетнего сына Кирилла. Из-за постоянной работы и занятий с ребенком жена, по словам Эбримы, совсем перестала заниматься собой.

Как рассказывает мужчина, у его жены очень много одежды, но носит она одно платье по две недели. В этот момент слышится смех Ксении и её ответный упрек:

Фото: предоставлено героем публикации

- А я тебя обвинила, что ты мне не покупаешь платья!

- Нет, ты так не сказала! - парирует муж, заливаясь смехом.

При выходе Ксении на подиум члены жюри сразу начали хвалить образы и статность героини: одевается кокетливо, видно, что следит за собой и одежду подбирает, есть элементы дизайна, устремленная, энергичная и эффектная. Ведущий Александр Васильев и Надежда Бабкина предположили, что Ксения работает в доме культуры или руководит ансамблем. Они почти угадали - женщина председатель профсоюзной организации.

- Она выглядит, как бабушка! Носит одну одежду неделю или две. Хочу, чтобы она похудела на 20-30 кг, все время зову её позаниматься вместе в спортзале. Но она любит курицу и всегда носит пирожные в сумочке, - заявил Эбрима в программе.

Как говорит Ксения, ярких и необычных образов она стесняется - вдруг коллеги или прохожие будут показывать пальцем. К тому же ей больше нравится носить удобные вещи - и на работу, и за сыном в садик, и в магазин.

Фото: предоставлено героем публикации

Первые образы составляет народный стилист, а под выход-дефиле Ксении её муж аккомпанирует на африканских барабанах. Кроме этого, Эбрима исполнил народную песню «Мон удмурт» - Ксения подпевала, а Надежда Бабкина подтанцовывала.

- Представляешь, как весело с ним жить! - комментирует Эвелина Хромченко.

Съемки шли 13 часов

Съемки проходили один день с 8:00 до 21:00. Первая часть съемок - обвинение в студии. Затем Ксения вместе со стилистами отправилась по магазинам. Но женщина совершенно ничего не видела, так как даже в примерочной ей завязывали глаза.

- Все по-честному: когда ходили со стилистами по магазинам в примерочных мне закрывали глаза. Примерно только ощущала, что на меня надевают. Когда делают преображение, все зеркала закрыты, ничего не видно вообще, - делится подробностями закулисья Ксения.

Все это время, пока жену переодевали, Эбрима общался с жюри и другими участниками. Теперь у него семь новых знакомых, среди которых и Стас Костюшкин, и Александр Васильев. А узнав, что пара из Удмуртии, Надежда Бабкина сразу воскликнула, что мужа своего она нашла именно в нашей республике (речь о Евгении Горе).

Звездные друзья

- Я болтал и с Васильевым, и с Костюшкиным, мы сделали фотки. Прекрасные люди! С другими участниками тоже познакомился: из Москвы, Ялты, Севастополя. Я им всем подарил африканский брелок, - рассказывает Эбрима.

На передачу мужчина надел удмуртскую рубашку. «Я же удмурт,» - восклицает Эбрима. Новых друзей он пригласил к нам в республику - есть пельмени и табани!

Заключительный этап, выход на подиум снимали вечером. Тогда Ксения и увидела себя впервые.

- ЭТО БОМБА! Будто 18-летняя девушка! Снова захотел на ней жениться! - кричит в трубку Эбрима.

Однако Ксении показалось, что новый образ её немного старит, особенно макияж. Тем не менее рекомендаций стилистов женщина планирует придерживаться. Тем более, что три образа от стилиста ей подарили. Носить она их будет в теплое время года - все-таки на улице зима, а ботинки летние.

Об участии пары в программе знали только близкие, но очень обрадовались.

- Я хочу, чтобы моя жена тоже стала звездой, как я. И мы планируем поучаствовать в «Поле чудес» (16+), - делится планами молодой человек.

- Его уже зазвездило! - смеется Ксения.

Кстати, про Эбриму мы уже рассказывали. В период самоизоляции он помогал пожилым людям - покупал и привозил им домой продукты и лекарства.

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