Погода в Ижевске 3 марта: небольшой снег и до -3

Снег будет идти всю неделю
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы проснулись, и полны сил и энергии для нового рабочего дня. А мы тем временем расскажем, какая погода на улице.
По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня пройдет небольшой снег, местами умеренный. Температура воздуха составит -1…-3 градуса. На дорогах снежный накат.
Кстати, вчера, 2 марта, из-за осадков люди стояли в пробках, произошло немало ДТП. Снегопады ожидаются на протяжении всей недели.
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