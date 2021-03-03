Погода в Ижевске 3 марта: небольшой снег и до -3

Снег будет идти всю неделю Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы проснулись, и полны сил и энергии для нового рабочего дня. А мы тем временем расскажем, какая погода на улице.

По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня пройдет небольшой снег, местами умеренный. Температура воздуха составит -1…-3 градуса. На дорогах снежный накат.

Кстати, вчера, 2 марта, из-за осадков люди стояли в пробках, произошло немало ДТП. Снегопады ожидаются на протяжении всей недели.

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