Жителя Удмуртии осудили за попытку изнасилования

Мужчина угрожал женщине ножом Фото: Ильяс Бекмансуров

52-летнему жителю Каракулинского района Удмуртии вынесли приговор за попытку изнасилования. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Следствие установило, что в июне 2020 года мужчина напал на 42-летнюю местную жительницу. Это было на окраине села. Он угрожал женщине ножом и пытался ее изнасиловать. Но крики жертвы услышали односельчане, и они спасли ее.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством). Его приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на срок 4 года и 2 месяца, а еще к штрафу в размере 5000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Виктора Кушко назначили на пост уполномоченного по правам человека в Удмуртии

«Хочу чтобы моя жена тоже стала звездой»: интернациональная пара из Ижевска снялась в «Модном приговоре»

Уроженца Ижевска назначили и. о. вице-губернатора Севастополя