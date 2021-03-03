Двое погибли, четверо травмировались: крупное ДТП произошло в Удмуртии

Оба погибших в ДТП - пассажиры. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Два человека погибли в Глазовском районе в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Авария произошла 2 марта около 20:15 на 68 км дороги «Игра — Глазов». Водитель «Рено Доган» 1991 года рождения, по предварительным данным, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Он столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением мужчины 1971 года рождения. «Лада Гранта» загорелась.

В итоге погибли два пассажира: один из «Лады Гранты», другой — из «Рено Логана». Четырех человек госпитализировали с травмами. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дорогах, особенно в период снегопадов. На этой неделе прогнозируют обильные осадки. Из-за них в Ижевске уже произошло немало ДТП, а город стоял в пробках. На дорогах ожидается снежный накат и гололедица. Водителям советуют соблюдать скоростной режим, выбирать дистанцию побольше и не совершать обгоны.

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