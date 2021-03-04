Автобус врезался в световую опору на перекрестке ул. Удмуртской и ул. Буммашевской в Ижевске

Автобус врезался в световую опору в Ижевске, Фото: Кирилл

Сегодня, около 7:20 утра поступило сообщение от очевидцев, что на перекрестке ул. Удмуртская и ул. Буммашевская напротив дома №1 автобус врезался в световую опору.

Очевидцы сообщили, что не работает светофор. На месте работают скорые и пожарные. Как сообщили в ГИБДД, водитель рейсового автобуса не справился с управлением. По предварительным данным 9 пострадавших. Их уже доставили в больницу.

Напомним, что в минувшие выходные подобная авария произошла недалеко от места: автобус с пассажирами также въехал в световую опору на перекрестке Удмуртской и Буммашевской улиц, напротив дома №1 по ул. Буммашевская. Тогда было около 10 пострадавших, одну женщину доставили в больницу с закрытым переломом грудной клетки.