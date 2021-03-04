Паралимпийский лыжник из Удмуртии стал первым на Кубке мира

Владислав Лекомцев

Уроженец Удмуртии, неоднократный победитель Паралимпиады Владислав Лекомцев стал первым на этапе Кубка мира по лыжным гонкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как сообщает пресс-служба Минспорта региона, спортсмен выиграл на дистанции 7,5 км свободным стилем. Лекомцев финишировал с результатом 16:37,2.

Фото: Минспорта УР

Серебро получил француз Бенжамин Давье (17:31,3), третьим стал россиянин Рушан Миннегулов с результатом 17:44,6.

Кстати тренером Владислава Лекомцева является Максим Вылегжанин, трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр по лыжным гонкам.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Словении продлится до 10 марта.

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