Человеческий фактор: озвучена предварительная причина аварии с автобусом в Ижевске

В Ижевске проводится проверка по факту ДТП с автобусом. Фото: Евгений

Стала известна предварительная причина аварии с автобусом, которая произошла сегодня, 4 марта. По сообщению ИПОПАТ, сейчас проводится внутреннее служебное расследование. Окончательные выводы будут сделаны совместно с ГИБДД.

Напомним, утром напротив дома №1 по ул. Буммашевской в столб врезался рейсовый автобус №36. В аварии пострадали 9 человек, их доставили в больницу.

Предварительно было установлено, что автобус марки НеФАЗ выехал в технически исправном состоянии, проходил регулярное регламентное обслуживание 29 января, по графику.

- Сотрудник работает в ИПОПАТ с 2020 года, в этом же году водитель прошла переподготовку с категории В на категорию Д и прошла стажировку для перевозки пассажиров на маршрутах. По предварительным выводам причиной ДТП стал человеческий фактор – в зимних дорожных условиях водитель не справилась с управлением. ДТП произошло менее чем через час после начала работы автобуса на маршруте, - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, пока не удается получить запись видеорегистратора, установленного в автобусе, которая могла бы помочь дать объективную оценку действий водителя. АО «ИПОПАТ» приносит извинение пострадавшим в ДТП и со своей стороны предпримет все необходимое, чтобы всесторонне проанализировать причины и обстоятельства этого происшествия.

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