Первый крематорий построят в Удмуртии в 2021-2022 гг.

Первый крематорий в Удмуртии построят за 147 млн рублей, Фото: https://vk.com/vmshestakov

Первый крематорий в Удмуртии построят в 2021-2022 гг. в Сарапуле. Общая стоимость инвестиций составит 147 млн рублей. Виктор Шестаков, глава Сарапула, сообщил об этом на своей странице в социальных сетях.

Крематорий будет находиться в районе общественного кладбища № 3 на Старом ижевском тракте. Здание построят в зоне специального назначения, связанной с захоронениями. Внутри расположатся несколько залов, в том числе и зал кремации.

Проект даст району 35 новых рабочих мест.

— Здесь очень серьезный подход с точки зрения законодательства, санитарных и этических норм. Проектно-сметная документация самого объекта также подлежит обязательной экспертизе, — комментирует глава города.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о предоставлении земельного участка инвестору.

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