Крематорий может появиться в Удмуртии

Участок передан инвестору без проведения торгов Фото: pixabay.com

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о предоставлении земельного участка на окраине Сарапула инвестору для строительства ритуального комплекса. Документ от 2 марта 2021 года появился на официальном сайте главы и правительства Удмуртии.

Данный участок расположен на Старом Ижевском тракте и имеет площадь 7 500 кв. м. Согласно документу, он предоставляется с видом разрешенного использования «ритуальная деятельность – размещение крематориев, под иными объектами социального назначения»., причем, без проведения торгов.

Компания-инвестор зарегистрирована в Ижевске, основным видом ее деятельности является создание архитектурных объектов.

Напомним, строительство крематория в Удмуртии обсуждается уже несколько лет.

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