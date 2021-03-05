Утечка локализована, но не полностью: очередной порыв на Базисной в Ижевске ликвидируют

Очередной порыв на Базисной ликвидируют в Ижевске, Фото: Мария Шилова

Очередной порыв на ул. Базисная в Ижевске ликвидируют спустя 4 дня после его обнаружения. Сообщение о том, что отремонтированную ранее трубу вновь прорвало, появилось в социальных сетях ещё 2 марта.

Как сообщили в Ижводоканале, повреждение обнаружили на трубе, балансосодержателем которой является МВД.

- Работы продолжаются. Скорее всего, завершатся только завтра. Утечка локализована, но не полностью. Вода у потребителей есть, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее жители уже жаловались на порыв в этом же месте. Работы по восстановлению были проведены 15 февраля.

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