Улицу Кооперативную в Ижевске затопило из-за порыва трубы

На разлив воды пожаловались жители Фото: Мария Шилова

Вчера, 15 февраля, на улице Базисной в Ижевске случился порыв трубопровода. Вода оттуда хлынула на улицу Кооперативную к мосту через речку Карлутку. Об этом сообщает портал IZHLIFE (18+) со ссылкой на представителей «Ижводоканала».

– Отключен участок водопровода, обеспечивающий потребителей водой через правый ввод, водоснабжение не прервано, поступает через левый ввод, – говорит представители «Ижводоканала».

Сейчас специалисты устраняют повреждения. На такие работы по регламенту им можно затратить сутки.

Кстати, на месте разлива воды уложили своеобразный деревянный «мостик» для жителей, которые ходят по этой улице.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Житель Ижевска получил 2 года условно за реабилитацию нацизма и холокоста

Парк военной техники планируют открыть около дворца детского творчества в Ижевске