Погода в Ижевске 9 марта: небольшой снег и до -8°С

К вечеру в Ижевске снова станет снежно Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Выходные закончились, а впереди короткая рабочая неделя. Чтобы потрудиться как следует, не забывайте читать наш прогноз погоды.

Сегодня днем с ночных -14°С потеплеет до -8°С. Синоптики из Удмуртского гидрометцентра обещают нам снежную погоду. Он будет падать временами. С востока подует ветер со скоростью 4–9 м/с.

Прогноз сервиса Яндекс.Погода мало отличается от прогноза Удмуртского гидрометцентра. Днем нас ждет переменная облачность, а вот вечером пойдет снег.

Будьте аккуратны: на дорогах снежный занос.

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