Еще 73 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии за прошедшие сутки

35 157 человек в Удмуртии уже получили дозу вакцины
Фото: Амир Закиров
По данным регионального оперштаба, на утро 10 марта в Удмуртии зафиксировали еще 73 случая заражения коронавирусом.
При этом вылечились от болезни 74 жителя республики. И, к счастью, вновь нет погибших.
За все время пандемии уже 29 045 человек в регионе болели COVID-19. Из них 25 734 случая закончились позитивным исходом - пациенты выздоровели и были выписаны. Но 365 жителей, к сожалению, скончались от инфекции.
903 688 исследований на коронавирус уже провели в региональных лабораториях. Только за последние сутки было сделано 810 тестов.
35 157 человек в Удмуртии уже получили дозу вакцины.
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