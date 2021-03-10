Еще 73 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии за прошедшие сутки

35 157 человек в Удмуртии уже получили дозу вакцины Фото: Амир Закиров

По данным регионального оперштаба, на утро 10 марта в Удмуртии зафиксировали еще 73 случая заражения коронавирусом.

При этом вылечились от болезни 74 жителя республики. И, к счастью, вновь нет погибших.

За все время пандемии уже 29 045 человек в регионе болели COVID-19. Из них 25 734 случая закончились позитивным исходом - пациенты выздоровели и были выписаны. Но 365 жителей, к сожалению, скончались от инфекции.

903 688 исследований на коронавирус уже провели в региональных лабораториях. Только за последние сутки было сделано 810 тестов.

35 157 человек в Удмуртии уже получили дозу вакцины.

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