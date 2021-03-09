Видео: на Центральной площади Ижевска начался демонтаж ледового городка

Снос горок и других скульптур ведется с помощью трактора Фото: Амир Закиров

На Центральной площади Ижевска сегодня, 9 марта начался демонтаж ледового городка. Новогодние фигуры убирают в связи с приближающейся весной. К 13 марта, началу Масленичных гуляний, городок уже уберут.

Снос горок и других скульптур ведется с помощью трактора.

Жителям, которые будут прогуливаться по площади, рекомендуют быть внимательней до момента демонтажа и во время проведения работ, так как фигуры при сильном ветре могут быть небезопасными.

Напомним, строительство ледового городка, который носил в 2021 году название «Семь чудес света» началось 19 декабря.