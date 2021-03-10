Труп женщины нашли на дне колодца в Удмуртии

Признаков телесных повреждений не обнаружили Фото: pixabay.com

5 марта в деревне Большое Волково Вавожского района Удмуртии обнаружили тело 37-летней женщины. Труп находился на дне колодца, который был расположен во дворе частного дома. Признаков телесных повреждений не обнаружили. А предварительной причиной смерти оперативники называют утопление. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Началась доследственная проверка, которую ведут сотрудники Увинского межрайонного СУ СК по Удмуртии. Уже провели осмотр места происшествия и опросили соседей, родственников и знакомых женщины. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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