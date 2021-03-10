Два виртуальных концертных зала за 6 миллионов рублей создадут в Удмуртии

Их оборудуют техникой для проведения прямых трансляций с концертов Фото: пресс-служба администрации Глазова

Глазову и Сарапулу выделят по 3 086 419 рублей на создание виртуальных концертных залов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Первый зал, оборудованный техникой для проведения прямых трансляций с концертов и выступлений, должен будет появится в Сарапуле в 2021 году. А в Глазове его планируют открыть в 2022 году.

Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв рассказал, что в Сарапуле новая концертная площадка будет действовать на базе детской школы искусств №2.

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