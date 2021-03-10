Сарапульская епархия предложила главе Удмуртии вынести на обсуждение вопрос о строительстве крематория

Первый крематорий в Удмуртии построят за 147 млн рублей, Фото: https://vk.com/vmshestakov

6 марта на сайте Сарапульской епархии появился текст открытого письма, адресованного главе Удмуртии Александру Бречалову, с заголовком «Что будут чувствовать жители, зная, что по соседству сжигаются тела людей?». Таким образом в епархии отреагировали на информацию, которая появилась в СМИ, о строительстве в Сарапуле первого в Удмуртии крематория.

В письме говорится, что такое решение может задеть морально-этические и религиозные чувства граждан. Авторы просят вынести этот вопрос на обсуждение жителям Сарапульского района.

- И мне сложно представить, как у нас будут жить люди недалеко от этого сооружения. А ведь там большой населенный пункт Сарапульского района – Смолино, с его чистыми родниками, воду из которых набирают не только местные жители, но и многие сарапульцы. А новый, активно развивающийся городской район – Пастухово, практически в километре. Как жители будут себя ощущать, зная, что по соседству сжигаются тела людей? – говорится в письме.

Кроме чисто морального аспекта, епархию также волнует и вопрос экологии в городе.

- Делалась ли какая-то экологическая экспертиза по этому вопросу? И не приведет ли это к ситуации, как, например, в Нижнем Новгороде, где проживающие рядом с крематорием люди, жалуются на очень неприятный стойкий запах палёных человеческих волос. Кто-то даст гарантии, что такого не случится в Сарапуле? – такие вопросы задают авторы письма.

А в конце письма Сарапульская епархия оставила эмоциональное обращение к главе Удмуртии.

- Нам всем жить на этой земле, нам дышать этим воздухом, нам эту землю и этот город передавать детям и внукам.

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