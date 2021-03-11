В Удмуртии приступили к разработке законопроекта о нематериальном культурном наследии народов

Национальный удмуртский танец Фото: Архив «КП» в Ижевске

10 марта в Госсовете Удмуртии состоялось рабочее совещание по разработке законопроекта о нематериальном культурном наследии народов, проживающих на территории Удмуртской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новый документ должен будет регулировать отношения, возникающие в сфере выявления, сохранения, изучения, использования и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории Удмуртии. Важно отметить, что к объектам нематериального культурного наследия относят обычаи, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, признанные сообществами и представляющие историческую и культурную значимость. В связи с этим в республике собираются создать реестр объектов нематериального культурного наследия народов.

Кроме того, рассматриваются возможные варианты по стимулированию и поддержке творческой деятельности. А еще планируется разработать систему мер по поддержке организаций культурно-досугового типа.

За счет этого законопроекта, кроме всего прочего, власти надеются повысить туристическую привлекательность республики.

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