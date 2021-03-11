Свидетелей ДТП на улице Ворошилова ищут пострадавшие в Ижевске

«Водитель посадил пострадавшую на капот» Фото: pixabay.com

В минувший понедельник, 8 марта, около торгового центра «Гранат» на ул. Ворошилова в столице Удмуртии сбили девушку. Об этом «Комсомолке» рассказал ее молодой человек. Сейчас пара ищет свидетелей аварии.

— Девушка переходила дорогу на зеленый свет. От «Граната» ехала машина на большой скорости. Водитель посадил ее на капот, — рассказал Антон Пустовой, молодой человек пострадавшей.

В результате происшествия она в шоковом состоянии дохромала до проезжей части. Сотрудников ГИБДД в момент происшествия никто не вызвал. У пострадавшей — ушиб бедра и локтевого сустава.

Молодые люди обратились в ГИБДД. Пара ищет свидетелей происшествия. Если вы видели, как произошла авария, позвоните Антону по номеру 8-950-822-84-71.

Напомним, 8 марта в Ижевске был сильный снегопад. В этот день произошло множество других происшествий на дорогах.

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